CALOLZIO. LOTTERIA DEI COMMERCIANTI, ESTRATTI I 4 VINCITORI

CALOLZIOCORTE – Successo per l’edizione natalizia della lotteria dei commercianti di Calolziocorte: ben 7345 i biglietti venduti, in attesa dell’estrazione che si è tenuta nel pomeriggio di oggi, 12 gennaio, in sala consiliare e in diretta sui social.

Presenti all’estrazione il sindaco Marco Ghezzi, il vicesindaco Aldo Valsecchi e l’assessore Cristina Valsecchi: il primo premio, un’automobile Kia Picanto, è andato al biglietto 1191. Gli altri tre premi, buoni spesa da 100 euro valido nei negozi calolziesi aderenti, hanno visto accontentati i tagliandi 4125, 2205 e 3258.

“Ringrazio tutti i partecipanti – ha dichiarato l’assessore Valsecchi – per il traguardo importante dei biglietti consegnati. Un grande grazie in particolare a tutti i commercianti aderenti per aver accettato ancora una volta di fare parte di quest’iniziativa molto importante, che dimostra nuovamente come uniti si possano fare grandi cose”.