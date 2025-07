CALOLZIO, “NOTTE DI FUOCO”: ESPLOSIONE E INCENDIO, UNA 22ENNE IN ‘ROSSO’

CALOLZIOCORTE – Nella serata di sabato a Calolziocorte un’esplosione è avvenuta all’interno dello stabile abbandonato dell’ex ASL nel centro città. Il ritorno di fiamma causato pare da una bottiglia di alcol ha ustionato una giovane di 22 anni, poi ricoverata in codice rosso. Il complesso era stato sigillato dall’amministrazione comunale, ma all’interno c’erano cinque giacigli, gli occupanti erano fuggiti lasciando la ragazza in gravi condizioni.

Poco dopo, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un incendio in un negozio (chiuso) in via Galli, dove un 28enne ha riportato ferite lievi. I soccorsi, compresi Carabinieri e ambulanze, sono stati pronti e tempestivi.

Episodi che si sommano ad altri incendi recenti in zona, come un rogo notturno che ha devastato il tetto di un’abitazione, causato probabilmente dall’uso di quei luoghi da parte di senzatetto.

RedCro