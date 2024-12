CALOLZIO, OLTRE CENTO I PARTECIPANTI ALLA CAMMINATA DEI BABBI NATALE

CALOLZIOCORTE – Oltre 100 i partecipanti alla quinta edizione di “Corri Babbo Corri…”, la camminata non competitiva in costume da Babbo Natale per le vie di Calolzio, il cui ricavato va a sostegno di Ali per la Scuola.

L’evento è stato organizzato dall’assessore agli eventi Cristina Valsecchi e dalla Pro Loco di Calolziocorte. Proprio Valsecchi commenta con soddisfazione l’esito di quest’ultima edizione: “Ringraziamo gli Alpini di Calolziocorte e i carabinieri in congedo che ci hanno sostenuto in questa iniziativa, che ha avuto un ottimo riscontro: più di cento partecipanti, oltre a molti bambini, a cui è piaciuta molto questa camminata in costume”.

“Abbiamo acquistato i vestiti e i cappellini da Santa Claus – spiega l’assessore -, che saranno interamente devoluti all’associazione Ali per la scuola, un ente che finanzia nuovi progetti per le scuole e i ragazzi.

Siamo molto soddisfatti della diffusione che la manifestazione ha avuto, credo che l’immagine di un bel gruppo che si muove tutto vestito di rosso sia molto carina; abbiamo addirittura scoperto che ci hanno “copiato” anche in altri paesi, dove la camminata si terrà nei prossimi fine settimana”.

Oltre a finanziare le scuole del territorio, la camminata ha anche un altro fine positivo: “Ogni anno facciamo una tappa presso la casa di riposo Madonna della Fiducia – conclude Valsecchi -, perché ci sembra giusto portare un po’ di felicità anche agli anziani che purtroppo non possono venire a fare una camminata. È sempre bello vedere che questa azione venga apprezzata”.

Michele Carenini