CALOLZIO PIANGE CARLO BOLIS, STORICO CUSTODE DEL COMPLESSO DEL LAVELLO

CALOLZIOCORTE – Lutto a Calolzio, si è spento Carlo Bolis: 76 anni, di Foppenico, Bolis era noto nella comunità per il suo impegno di volontario ma in particolare per gli oltre 20 anni passati come custode del Monastero del Lavello.

Il cordoglio giunge anche dall’Unità pastorale del paese, che ne ricorda il ruolo nel complesso del Lavello e la sua attenzione agli spazi presenti sul lungoadda.

Bolis lascia la moglie Roselda, i figli Andrea e Cristina con Filippo, la sorella Maria Angelica con Roberto, le cognate, i cognati, i nipoti ed i parenti.

La data delle esequie non è ancora stata resa nota.

