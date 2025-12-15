CALOLZIO PIANGE GIUSEPPE SCOLA, PADRE DELL’EX VICESINDACO MARCO

CALOLZIOCORTE – Calolzio piange la scomparsa di Giuseppe Scola, padre di Marco Scola, già vicesindaco del paese e figura di riferimento per Forza Italia lecchese. L’annuncio è stato diffuso oggi, lunedì 15 dicembre, dalla segreteria provinciale del partito, che ha ricordato anche il ruolo ricoperto dal figlio Marco, tragicamente scomparso nel 2005 durante un’escursione sulle montagne svizzere, travolto da una slavina mentre sciava insieme all’allora sindaco Marco Avogadri.

In una nota ufficiale, il segretario provinciale Roberto Gagliardi e il segretario cittadino Dario Gandolfi hanno espresso “il più sincero affetto e cordoglio alla famiglia per la dolorosa perdita di Giuseppe Scola, padre di Marco Scola, già vicesindaco del Comune di Calolziocorte e apprezzato dirigente del nostro partito in Provincia di Lecco”.

Giuseppe Scola, 88 anni, lascia la moglie Giuseppina, il figlio Mauro, le nuore Barbara e Luisella, i nipoti Alessandra, Stefano e Riccardo, il fratello Renzo, le cognate Mariuccia e Silvana, oltre a nipoti e parenti.

I funerali si terranno domani, martedì 16 dicembre alle 10 nella chiesa arcipresbiterale di Calolziocorte. Al termine della cerimonia, la salma sarà accompagnata alla cremazione.