CALOLZIO PIANGE NONNA RITA: IL 1º GENNAIO AVEVA FESTEGGIATO 102 ANNI

CALOLZIOCORTE – Lo scorso 1º gennaio aveva compiuto 102 anni . È scomparsa ieri Margherita Zanni, per tutti nonna Rita, la cittadina più anziana di Calolziocorte.

Nonna Rita, durante la sua lunga vita, ha cresciuto con amore le sue quattro figlie e sostenuto il marito nel loro negozio di mobili nella frazione del Pascolo. Il suo amore e la sua tenacia hanno segnato profondamente la vita di tutti coloro che l’hanno conosciuta.

Le sue figlie, Luisa, Giusi con il marito Giuseppe, Patrizia con Bruno e Liliana con Ivano, sono ora in lutto insieme ai nipoti Mauro con Giulia, Simona con Fabio, Vera con Paolo, Matteo, Simone con Greta e Arianna con Leonardo e ai pronipoti Lavinia, Thomas, Nina, Ludovica e Sofia.

La salma di Margherita si trova nell’abitazione di Calolziocorte in via Mazzini 42. Sabato 29 marzo, alle 10, si terrà la recita del rosario in chiesa, seguita dai funerali nella chiesa parrocchiale del Pascolo alle 10:30. La cerimonia proseguirà poi al cimitero di Villa San Carlo.