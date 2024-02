CALOLZIO, REPORT DEMOGRAFICO 2023: CRESCONO NATI, FAMIGLIE, MATRIMONI

CALOLZIOCORTE – L’Ufficio Anagrafe del Comune di Calolziocorte ha presentato il report demografico 2023, in rapporto a quello del 2022.



La tabella, al primo colpo d’occhio, mostra un’interessante inversione di tendenza: i nuovi nati (93) sono superiori alle persone decedute (77), a differenza del 2022 (in cui i nati erano 82 e i deceduti 87). In lieve aumento anche i matrimoni civili e concordatari (in entrambi i casi 38, rispetto ai 36 e 34) e le cittadinanze concesse (da 55 a 62). Unioni civili ferme a quota 1, rispetto alle 2 celebrate nel 2022.

In generale, la città di Calolziocorte ha visto un aumento degli abitanti (da 13.652 a 13.708), con un maggior numero di donne rispetto agli uomini (6995 contro 6713) e più famiglie sul territorio (5951 rispetto a 5883).

L’assessore ai servizi demografici Tina Balossi ha commentato: “Il dato delle nascite in crescita è molto positivo, mentre i decessi sono tornati nella norma e dall’anno scorso abbiamo un incremento di cittadini. Ovviamente il primo dato che ho guardato è quello delle nascite: a breve i bimbi riceveranno una lettera dall’amministrazione con il nostro augurio e l’invito per il ritiro di un regalino e per visitare il nostro asilo nido “Insieme giocando” di Via Padri Serviti. La cosa più bella per me è che sul biglietto di auguri che invieremo c’è il disegno di una bimba della seconda elementare, risultato di un piccolo concorso fatto pochi anni fa”.

Michele Carenini