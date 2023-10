CALOZIOCORTE – A Calolziocorte nel mese di ottobre sono state avviate tutte le linee del piedibus relative all’anno scolastico 2023/2024 che vede coinvolti circa 100 alunni della scuola Primaria e circa 80 volontari.

Le linee attivate interessano tutti i plessi della scuola Primaria secondo i seguenti percorsi: linea rossa da P.zza V. Veneto alla scuola Primaria del Pascolo, linea gialla da via Grandi alla scuola Primaria del Pascolo, linea arancio da P.zza V. Veneto alla scuola Primaria di Foppenico, linea verde da P.zza Verdi alla scuola Primaria di Foppenico, linea fucsia da via Latini alla scuola Primaria di Sala, linea blu da vis S.S. Cosma e Damiano alla scuola Primaria di Sala.

“Con il piedibus l’amministrazione comunale intende promuovere la salute del bambino attraverso lo svolgimento di attività motoria – spiega il vicesindaco Aldo Valsecchi -, l’esplorazione dell’ambiente e l’orientamento, la socializzazione e l’inclusione, la sensibilità ecologica e la riduzione del traffico. Il servizio – prosegue Valsecchi – si svolge tutti i giorni, con qualsiasi condizione meteorologica, grazie alla collaborazione dei volontari, dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza e di alcuni ospiti della Comunità il Gabbiano che mettono a disposizione parte del proprio tempo per questa preziosa iniziativa e a cui va il sentito ringraziamento di tutta l’amministrazione”.

“Nei prossimi giorni – conclude il vicesindaco – ogni alunno riceverà un giubbetto ad alta visibilità che riporta la scritta Città di Calolziocorte piedibus, donato da una azienda del territorio che desidera rimanere anonima ed alla quale si pone riconoscenza”.

Per ulteriori informazioni sull’accesso al servizio da parte degli alunni o per dare la propria disponibilità in qualità di volontario è possibile contattare l’ufficio scuola ai seguenti recapiti: tel. 0341 639258, mail scuola@comune.calolziocorte.lc.it.