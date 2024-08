CALOLZIO, SCOMPARSA A SOLI 56 ANNI LA BIBLIOTECARIA MONICA COSTA

CALOLZIOCORTE – Se n’è andata dopo una lunga malattia, a soli 56 anni, la bibliotecaria Monica Costa.

Storico volto della biblioteca comunale di Calolzio, negli anni Costa si era spesa per molti progetti contro la violenza sulle donne e vari eventi culturali, nei quali sapeva mettere in mostra le sue doti da lettrice, come gli incontri lecchesi per celebrare i 700 anni dalla morte di Dante. Quelle stesse doti che si potevano vedere nei tanti incontri in biblioteca con i bambini, passati a leggere insieme alle famiglie, a cui desiderava trasmettere la sua stessa passione per la cultura e la letteratura.

Costa, all’inizio di quest’anno, era inoltre entrata a far parte dell’Unità di Progetto Archivio fotografico Marenzi, il team di gestione dell’archivio della famiglia di fotografi calolziesi, composta dalla responsabile della biblioteca di Calolziocorte Emanuela Locatelli e dalle bibliotecarie Marisa Gandolfi e Silvia Caracciolo, insieme al gruppo di ricerca volontario capitanato dal professor Fabio Bonaiti e dall’erede Elena Marenzi.

I funerali avranno luogo nella chiesa arcipresbiteriale di Calolziocorte giovedì 29 agosto alle 15. Al termine della funzione la salma proseguirà per il tempio crematorio e le ceneri verranno tumulate presso il cimitero maggiore di Calolziocorte.

Michele Carenini