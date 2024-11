CALOLZIO: SCOMPARSO A 71 ANNI L’IMPRENDITORE SERGIO BOSIO

CALOLZIOCORTE – La comunità di Calolziocorte è in lutto per la scomparsa dell’imprenditore Sergio Bosio, scomparso all’età di 71 anni dopo una lunga battaglia contro la malattia.

Originario di Calolziocorte e attivo nel settore delle concessionarie d’auto, Bosio era un volto noto in città. La sua famiglia è anch’essa ben conosciuta per il proprio impegno nella politica locale: sua moglie, Patrizia Milani, è stata professoressa di arte presso la scuola media Manzoni ed assessore nelle fila di Forza Italia, partito in cui milita la figlia Silvia, attuale consigliere comunale e provinciale.

Bosio lascia la moglie Patrizia, i figli Silvia ed Alberto con Laura, i nipoti, i parenti e gli amici. I funerali saranno celebrati sabato 9 novembre alle 10.30 nella chiesa arcipresbiterale di Calolzio. La famiglia ha voluto rivolgere un particolare ringraziamento ai dottori R. Valsecchi, O. Valsecchi e G. Bartesaghi per le cure prestate.