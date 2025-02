SICUREZZA A CALOLZIO, SONIA MAZZOLENI: “INTERVENIRE NELLE ZONE DIMENTICATE”

CALOLZIOCORTE – La capogruppo di Calolziocorte BeneComune Sonia Mazzoleni ha commentato positivamente le misure che il Comitato per l’ordine e la sicurezza ha previsto per la città: “A seguito della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura di Lecco, non possiamo che accogliere positivamente la notizia dell’impegno del Prefetto, attraverso il coordinamento del Questore, dell’effettuazione, a breve, di servizi ad “Alto impatto” che coinvolgeranno le forze di Polizia ed altri soggetti”.

“Dopo l’ennesimo episodio di violenza nella nostra città – ha spiegato la capogruppo – è inutile dire quanto la gente sia, giustamente, preoccupata e spaventata e non è più accettabile l’atteggiamento passivo a cui abbiamo assistito fino ad oggi, del sindaco Ghezzi e di un’amministrazione comunale che ha volutamente fatto parlato di sé, anche nelle ultime ore, per le cose più assurde, ma mai per la sicurezza nella nostra città”.

“Ci si chiede ancora una volta – rincara Mazzoleni – se il sindaco e l’assessore alla Sicurezza abitino e amministrino Calolziocorte, anche alla luce della rinuncia all’iniziativa “Stazioni Sicure”, nonostante i ripetuti episodi di violenza, denunciati dai cittadini e avvenuti nelle vicinanze del Comando della Polizia Locale e non lontano dalla Stazione dei Carabinieri, senza dimenticarci dell’ultimo e grave fatto in centro città in pieno giorno.

Al di là dei numeri presentati dal Prefetto, l’unica cosa certa è che la percezione di paura e insicurezza sono aumentate e ci sono zone, ormai note a tutti, dove sembra non si voglia “mettere mano””.

“Auspico che l’intervento del Prefetto, che ringrazio a nome della cittadinanza, sia costante e significativo, ma ciò non basta: si dovranno mettere in campo tutte quelle azioni di prevenzione, contrasto, politiche sociali e di integrazione partendo proprio da quelle zone che ormai tutti conoscono e che sembrano siano diventate “terra di nessuno””, ha concluso Mazzoleni.

