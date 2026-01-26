CALOLZIO: EROGAZIONE ACQUA SOSPESA NELLA NOTTE TRA IL 28 E 29 GENNAIO

CALOLZIOCORTE – L’Amministrazione comunale di Calolziocorte comunica che l’erogazione dell’acqua sarà interrotta tra Sala e Calolzio per effettuare interventi sulla rete idrica nei seguenti orari: dalle 23 del 28 gennaio alle 6 del 29 gennaio. Un giorno dopo di quanto inizialmente annunciato.
Le vie interessante sono: Corso Europoa da civ. 9A fino al confine con Monte Marenzo, Via F.lli Calvi, Via Milano, via delle Bancarelle, Via Arciprete Salvi, Via Don Luigi Sturzo, Via Francesco Nullo, Via Lavello, Parco Salvador Allende, Via G. Matteotti, Via P. Nenni, Via P. Togliatti, Via P. Vitalba, Via G. di Vittorio, Via C. Battisti, Via Asilo, Via Padri Serviti, Via G. Rodari, Via Ponte Nuovo, Via F.lli Bonacina, Via Donatello, Via S. Rocco, Via Bergamo, Sentiero Bricola, Via Quarenghi, Via Stradelle, Via Santi Cosma e Damiano, Strada provinciale 74, Via Pomarolo, Via Latini, Via Cantelli, Via della Stanga, Via G.B. Moroni, Via Gerola, Via lago vecchio, via Palude.
In caso di impedimento o maltempo i lavori potrebbero essere rimandati a data da definire. Nel periodo indicato, si raccomanda di non fare uso di elettrodomestici che utilizzano l’acqua (lavastoviglie, lavatrici, etc.). Al termine dei lavori, in seguito al ripristino dell’erogazione, si consiglia di lasciare scorrere l’acqua per qualche minuto: le manovre di chiusura e riapertura delle saracinesche di intercettazione potrebbero aver provocato il trascinamento di materiale calcareo/terriccio/ piccole particelle di ferro all’interno della tubazione.