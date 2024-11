CALOLZIO: SVELATO IL CALENDARIO DEGLI EVENTI DI NATALE, TORNA LA PISTA DEL GHIACCIO

CALOLZIOCORTE – Anche quest’anno l’amministrazione comunale di Calolziocorte, attraverso il sindaco Marco Ghezzi, il vicesindaco Aldo Valsecchi e l’assessore Cristina Valsecchi, ha svelato lo speciale calendario degli eventi natalizi nel comune. In collaborazione con la Pro Loco, rappresentata dalla presidente Simona Bonacina e dal vicepresidente Antonio Rocchi, gli eventi sono stati distribuiti in una finestra che va dal 26 novembre al prossimo 6 gennaio.

Proprio il 26 novembre partirà un corso per la creazione di addobbi e ghirlande natalizie, i cui posti disponibili sono già andati sold-out.

Il 29 novembre alle 21, presso il Salone don Duci dell’oratorio di Sala, sarà invece presentato il libro Una casa di ferro e di vento, degli autori Lorenzo Bonini e Paolo Valsecchi.

Il 1° dicembre, si ripeterà la tradizionale “Corri babbo corri“, una corsa in costume da Babbo Natale il cui ricavato andrà a finanziare l’associazione Ali per la scuola. Il percorso sarà di circa 8 chilometri, con partenza e arrivo in piazza Vittorio Veneto; la partecipazione costa 10 euro per gli adulti, con la consegna del costume alla partenza, e 5 euro per i bambini. Le iscrizioni apriranno la settimana prossima allo sportello dedicato presso il Comune.

Il 7 dicembre, presso il Salone Caterina Cittadini di piazza Regazzoni, si terrà la finale del Palio canoro della Provincia di Lecco. L’8 dicembre, nella frazione di Casale, l’evento “Aspettando il Natale” comprenderà le attività della tradizionale Fera di Pomm, con il mercatino delle scuole, le castagne offerte dagli Alpini e il pranzo sociale organizzato dal circolo Arci Spazio Condiviso, seguito dai laboratori per bambini a cura della cooperativa La Vecchia Quercia.

Il 14 dicembre dalle 14:30, presso Piazza Vittorio Veneto, prenderanno la scena le caldarroste e il vin brulè degli Alpini. Sempre dalle 14:30 alle 18.30 tornerà il giro in trenino per le vie del paese, gratuito per adulti e bambini, con intrattenimento per bambini in compagnia di Babbo Natale e il Grinch.

Lo stesso giorno, la chiesa arcipresbiterale accoglierà alle 21 il concerto di Natale del coro Calycanthus di Treviglio.

Il 15 dicembre alle 16:30, la pista di pattinaggio in piazza Vittorio Veneto verrà inaugurata da uno show di Natale e rimarrà aperta fino a circa metà gennaio. Per le scuole sono previste tariffe scontate durante la settimana: il costo giornaliero, che include il noleggio dei pattini, sarà di 4 euro per i bambini e di 7 per gli adulti.

Il 6 gennaio la rassegna si chiuderà con il tradizionale corteo storico per le vie del paese, organizzato da Comune, Pro Loco ed Unità Pastorale, che animerà il centro città con più di 300 figuranti.