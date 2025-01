CALOLZIO, TAPPI PER LA RICERCA: NEL 2024 RACCOLTI 1.400 CHILI

CALOLZIOCORTE – Notizie positive dalla Fondazione Malattie del Sangue – reparto di Ematalogia dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda: in una lettera a firma del presidente Roberto Cairoli, sono giunti all’amministrazione calolziese i ringraziamenti per i risultati della campagna di raccolta di tappi di plastica e sughero. L’intero ricavato della raccolta finanzia progetti di ricerca biologica e genetica, studi clinici, acquisto di strumenti per i laboratori, borse di studio.

“L’iniziativa – spiegano il sindaco Marco Ghezzi e l’assessore ai Servizi Sociali Tina Balossi – si caratterizza oltre che per il valore della azione solidale messa in atto e l’attenzione alle tematiche ecologico-ambientali, anche per la valorizzazione della collaborazione e della disponibilità di enti e organizzazioni diversi che, aderendo, danno prova di sensibilità e di unità d’intenti per una finalità sociale”.

“Nel 2024 – dichiarano – a Calolziocorte la raccolta si è assestata a 1.400 chilogrammi di tappi in plastica e sughero. Il frutto di questo ottimo risultato è l’impegno di tutti noi: scuole, parrocchie, associazioni, ditte private, Protezione Civile e singoli cittadini anche di Comuni limitrofi.

Inoltre da quest’anno si occuperanno della raccolta anche gli utenti dello SFA (Servizio di Formazione all’Autonomia Artimedia) gestito dalla Coop. La Vecchia Quercia, sito in via Vitalba a Foppenico, un servizio rivolto a giovani adulti con disabilità che opera per favorire l’inclusione sociale della persona potenziando o sviluppando le sue autonomie personali, oltre che contribuire all’acquisizione di prerequisiti di autonomia utili all’inserimento lavorativo. Un sentito ringraziamento per la loro collaborazione che siamo certi, darà migliori risultati.

Saranno benvenuti altri soggetti e realtà che vorranno aderire alla raccolta”.

L’amministrazione ricorda inoltre la disponibilità della Pro Loco calolziese di Via F.lli Calvi 1 quale “punto di raccolta” per i cittadini, dal martedì al giovedì e il sabato dalle 10 alle 12.

I risultati aggiornati e complessivi della campagna di raccolta si trovano sul sito www.malattiedelsangue.org – sezione raccolta tappi.

Alla c.a. dell’assessore ai Servizi Sociali

Desidero esprimere il più sincero ringraziamento da parte mia e di tutti i miei collaboratori per il vostro contributo alla raccolta dei tappi di plastica e di sughero.

Prima come Associazione ora come Fondazione Malattie del Sangue e.t.s., dal 1998 siamo al fianco della Divisione di Ematologia dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, attraverso il finanziamento di progetti di ricerca, studi clinici, borse di studio rivolte a medici biologi ed infermieri, all’acquisto di beni strumentali e materiale di consumo per i laboratori di ricerca genetica.

In particolare, la “Raccolta Tappi” è una campagna di foundrasing attiva da oltre un decennio. Le somme ricavate dal riciclo del materiale da voi raccolto, contribuiscono al finanziamento di una borsa di studio annuale di un biologo genetista impegnato in progetti di ricerca su alcune patologie ematologiche.

Nell’anno 2024 abbiamo raccolto 101.200 kg di tappi di plastica e 21.600 kg di tappi di sughero per un valore totale di 31.200 euro al netto delle spese.

La sensibilità che avete dimostrato con il vostro impegno nella raccolta dei tappi è simbolo di attenzione verso la ricerca scientifica e di aiuto per dare a ciascun paziente le migliori opportunità terapeutiche ed una migliore qualità di vita.

GRAZIE di cuore.

II presidente F.M.S. Dr. Roberto Cairoli