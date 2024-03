CALOLZIO, TERRORE AL ROTA: STUDENTI BARRICATI. LADRI FUGGITIVI, CC FERITO

CALOLZIOCORTE – Momenti di terrore martedì allo scientifico ‘Rota’ di Calolzio dove gli studenti sono stati fatti rientrare nelle classi mentre carabinieri e ladri davano vita a un inseguimento fin dentro il cortile dell’istituto scolastico. Gli uomini dell’Arma di Calolzio e Mandello avevano infatti inseguito due giovani su un motorino rubato. Alla fine uno dei ladri è stato preso, ma nel frattempo si è registrato il caos – proprio mentre gli studenti dello scientifico erano in ricreazione: per questo, durante il curioso “guardie e ladri” i prof si sono affrettati a richiamare i ragazzi in aula.

“Beccato” uno dei fuggitivi, il secondo è riuscito a fuggire; recuperato anche lo scooter, ma nella concitazione un carabiniere è stato ferito dal giovane ladro successivamente fermato. Il militare è stato portato in in ambulanza al Pronto Soccorso del ‘Manzoni’ – non è grave.

RedCro