CALOLZIO: “TOPI NEI PARCHI GIOCHI AL LAVELLO: SERVE INTERVENTO IMMEDIATO”

Come Gruppo Civico Cambia Calolzio siamo venuti a conoscenza di una segnalazione ufficiale inviata al Sindaco e agli uffici comunali, nella quale una cittadina denuncia la presenza di topi nel parco del Lavello e una vera e propria infestazione nei parchi di fronte alla “fontanella”.

La segnalazione sottolinea, con piena ragione, il rischio per la salute pubblica, in particolare per i bambini che frequentano quotidianamente queste aree.

Ci chiediamo:

* ⏱️ L’Amministrazione comunale è già intervenuta per una derattizzazione urgente?

* 📋 È stata emanata un’ordinanza sindacale come previsto in questi casi?

* 🧒 Sono stati informati i genitori e le scuole che utilizzano i parchi della zona?

Riteniamo doveroso che il Comune agisca con tempestività e trasparenza, garantendo la sicurezza e la salubrità degli spazi pubblici, soprattutto quelli destinati ai più piccoli.

La tutela della salute dei cittadini non può attendere né essere sottovalutata.

–

Gruppo civico

CAMBA CALOLZIO

–