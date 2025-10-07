CALOLZIO: TRA 20 GIORNI I LAVORI IN VIA SOPRACORNOLA NUOVA

CALOLZIOCORTE – Novità dal Comune di Calolzio su via Sopracornola Nuova: sulla strada, chiusa da oltre tre settimane dopo uno smottamento al di sotto della carreggiata, i lavori partiranno tra circa venti giorni.

Ad annunciarlo è stato il sindaco Marco Ghezzi che, nel consiglio comunale di lunedì sera, ha approvato lo stanziamento di ulteriori 45mila euro per la messa in sicurezza, portando il totale per l’intervento a 185mila euro dopo i 140mila euro già disposti a settembre.

A differenza di altri interventi urgenti, come quello in via Grigne a Rossino, per via Sopracornola Nuova non è stato possibile attivare la procedura di somma urgenza, data la presenza di una strada alternativa, seppur più lunga: questo ha comportato l’obbligo alla procedura ordinaria, che ha allungato i tempi.

La chiusura al transito, invece, si è resa obbligatoria per garantire la sicurezza: “I tecnici hanno confermato che la soletta stradale è instabile – ha dichiarato il primo cittadino alle opposizioni, che hanno riportato il malcontento dei cittadini per il cantiere inattivo -; il senso unico alternato sarebbe stato pericoloso, non potevamo rischiare che qualcuno si facesse male”. I mezzi pubblici, insieme alle auto, saranno dunque costretti a percorrere la viabilità alternativa.

Con questo stanziamento, i lavori potranno partire tra circa venti giorni; Ghezzi ha annunciato che l’obiettivo dell’amministrazione sarà quello di riaprire la strada intorno alla fine dell’anno, ultimando tutti gli interventi al massimo nei primi mesi del 2026.

Michele Carenini