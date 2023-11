CALOLZIO: TUTTI GLI EVENTI NATALIZI ORGANIZZATI DA COMUNE E PRO LOCO

CALOLZIOCORTE – Il Comune ha comunicato la rassegna di eventi in programma per il periodo natalizio.

Il Natale è in arrivo anche a Calolziocorte e, nella conferenza stampa odierna, la presidente della Pro Loco Simona Bonacina e l’assessore agli Eventi Cristina Valsecchi hanno comunicato i dettagli della rassegna natalizia in programma fino al 6 gennaio.

L’assessore Valsecchi ha evidenziato l’importanza della sinergia in città: “ogni evento è stato reso possibile grazie alla collaborazione di tanti sponsor, imprenditori e aziende calolziesi che hanno deciso di darci il loro sostegno, permettendo al Comune di non metterci nemmeno un euro. Abbiamo temuto di non farcela per via dei costi elevatissimi, ma grazie a questa sinergia tutto si è concretizzato in un programma davvero bello e interessante”.

Si partirà esattamente un mese prima di Natale, il 25 novembre, con l’inaugurazione della pista di pattinaggio e l’accensione delle tipiche luminarie, prevista alle ore 18.

L’8 dicembre sarà la volta di “Aspettando il Natale”, i caratteristici mercatini in piazza Regazzoni, aperti dalle ore 8.00 alle 17.30 e accompagnati dagli stand delle scuole calolziesi, dai vari hobbisti presenti e dagli Alpini con caldarroste e vin brulè. Come sottolineato dalla presidente Bonacina, “visto il successo degli anni scorsi, sarà presente il gazebo della Pro Loco, che venderà piantine aromatiche e in cui sarà possibile iscriversi a “Corri Babbo Corri…”, la camminata dei Babbo Natale in programma il 10 dicembre alle 10.00 dal centro diurno di via De Amicis; il ricavato verrà donato al centro diurno disabili “Rugiada” di Calolziocorte”. Sempre l’8 dicembre apriranno le iscrizioni per il concorso “Città di Luci a Calolziocorte”, che chiuderanno il 15 dicembre alle ore 12.00 e in cui i concorrenti potranno presentare luminarie ed addobbi speciali.

Il 9, il 16 e il 23 dicembre vedranno il ritorno, dalle 14.30 alle 18.30, del trenino turistico per le vie di Calolziocorte, gratuito per i bambini e con offerta libera per gli adulti. Sarà presente il gazebo con la vendita di vin brulè, te e cioccolata e la possibilità di iscriversi per la camminata dei Babbo Natale. Il 20 dicembre alle 21.00, presso la Chiesa di Santa Maria del Lavello, ci sarà il Concerto di Natale con la partecipazione del Coro Aldeia.

Il pomeriggio del 6 gennaio sarà infine l’occasione per ammirare il Corteo storico dell’Epifania, organizzato in collaborazione tra Comune, Pro Loco, Alpini, Parrocchia di San Martino Vescovo e Unità Pastorale.

