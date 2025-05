CALOLZIO: UN GIORNO IN PIÙ AL CENTRO DI RACCOLTA, L’OPPOSIZIONE CRITICA

CALOLZIOCORTE – Nuovi orari per il centro di raccolta di Calolziocorte: l’assessore all’Ecologia Cristina Valsecchi ha annunciato che il centro sarà accessibile alle utenze domestiche anche al giovedì pomeriggio, dalle 13 alle 17:30.

“Tengo a precisare che questa richiesta è arrivata dal gruppo consiliare Calolziocorte BeneComune, durante l’ultimo consiglio comunale – ha specificato la capogruppo d’opposizione Sonia Mazzoleni -. Il sindaco Marco Ghezzi si era impegnato a fissare un incontro con Silea, anche con la nostra partecipazione, ma come al solito ha disatteso l’impegno preso.

Accogliamo con piacere la notizia, ma c’è ancora molto da fare e chiederemo di incontrare direttamente Silea per discutere delle problematiche e criticità“.

Mazzoleni ha poi segnalato successivamente che l’incontro sarà invece previsto per giovedì 12 giugno, insieme ai rappresentanti di Silea SpA, “in ottemperanza a quanto convenuto nell’ultimo consiglio comunale”: “Un caso? Penso proprio di no – ha affermato la capogruppo -. Resta quello che ho già affermato: un incontro con Silea è già stato fatto perché mi era stato riferito, e la modifica dell’orario del giovedì lo conferma. Noi lavoreremo per risolvere tutte le problematiche sollevate in consiglio comunale. Il servizio viene pagato, la TARI è stata aumentata ed è giusto che ci sia il giusto riscontro”.

Mazzoleni ha voluto concludere con una battuta: “Solo da questa settimana abbiamo scoperto di avere un assessore all’Ecologia”.

Michele Carenini



