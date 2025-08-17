CALOLZIO: VEGETAZIONE IN FIAMME IN VIA RESEGONE, POMPIERI SUL POSTO

CALOLZIOCORTE – Un incendio di vegetazione ha interessato, intorno alle 15 di oggi, il bordo carreggiata di via Resegone a Calolzio, generando preoccupazione tra i residenti e automobilisti in transito. Le fiamme, alte e visibili da diversi punti della zona, hanno spinto numerosi cittadini a contattare la sala operativa dei Vigili del Fuoco.

Alla ricezione delle prime segnalazioni, il comando locale dei pompieri ha prontamente inviato sul posto un’autopompa e un’autobotte. Grazie alla tempestività dell’intervento, l’incendio è stato circoscritto in tempi brevi, evitando danni maggiori.