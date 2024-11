CALOLZIOCORTE: ALLA ITA OPERAIO TRAVOLTO DA UNA BOBINA DI METALLO

CALOLZIOCORTE – Un grave infortunio sul lavoro alla Ita di Calolziocorte. È successo lunedì mattina, 25 novembre, quando un operaio di 43 anni è stato travolto da una bobina di metallo pesante diversi quintali. L’uomo ha subito lo schiacciamento di una gamba ed è stato trasportato in elicottero all’ospedale San Gerardo di Monza, in codice giallo.

Alla fine all’operaio è andata anche bene visto il tipo di incidente. Importanti i primi soccorsi, operati dai colleghi. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco del comando di Lecco e i soccorritori della Croce Rossa di Lecco, a cui si sono aggiunti i carabinieri e i funzionari di Ats, che adesso dovranno verificare le circostanza in cui è accaduto il fatto in modo da stabilire eventualità responsabilità.

Quando la gamba è stata liberata, i soccorritori hanno stabilizzato i parametri dell’uomo per poi trasferirlo verso l’elisoccorso che, arrivato da Bergamo, si è diretto all’ospedale San Gerardo di Monza. Sull’accaduto, l’azienda al momento non ha rilasciato alcuna dichiarazione.

La Ita è tra le aziende più note di Calolziocorte, e lì lavorano oltre 100 dipendenti, che producono soprattutto fili d’acciaio utilizzati per l’armatura di cavi energia e telecomunicazioni, funi di sollevamento e per il trasporto persone, armatura di rinforzo tubi, trasmissioni e produzione di molle per il settore automobilistico e meccanica.