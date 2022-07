CALOLZIOCORTE – Silea fa sapere che, a partire dal mese di luglio, a Calolziocorte cambierà il giorno della raccolta porta a porta del vetro. Infatti non verrà più effettuata al mercoledì, bensì al lunedì, sempre a settimane alterne.

Il primo giorno di esposizione sarà lunedì 4 luglio per la zona A e lunedì 11 luglio per la zona B. Cambia dunque il giorno, ma non la settimana. Sul sito ufficiale di Silea è possibile scaricare il calendario della raccolta rifiuti 2022 aggiornato.

Silea (la società che si occupa del ciclo integrato dei rifiuti per l’intera provincia di Lecco e che a Calolzio svolge direttamente la raccolta dei rifiuti) ha predisposto una specifica campagna di comunicazione che prevede, oltre ad affissioni, locandine, news, spot, anche l’apposizione di un adesivo informativo su tutti i singoli contenitori per la raccolta del vetro utilizzati dai cittadini.

“Questo cambiamento si è reso necessario per il successo che ha registrato la misurazione puntuale dei rifiuti, introdotta quest’anno – ha spiegato il sindaco di Calolziocorte, Marco Ghezzi -. L’attenzione verso la raccolta differenziata è aumentata e questo ha prodotto un conferimento maggiore di plastica e vetro che ha reso difficoltosa la raccolta di entrambe le tipologie di rifiuti nella stessa giornata”.