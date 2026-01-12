CALOLZIO, CASOTTO IN FIAMME A RIDOSSO DI UN CONDOMINIO IN VIA GIOTTO

CALOLZIOCORTE – Intervento in forze dei Vigili del Fuoco nel tardo pomeriggio di oggi in via Giotto, in frazione Sala, per l’incendio di un casotto addossato a un condominio. Le fiamme hanno interessato la piccola struttura, rendendo delicata la situazione per la vicinanza alle abitazioni, ma il rogo risulta sotto controllo.​

Dal comando di Lecco stanno operando quattro mezzi: due autopompe serbatoio, un’autobotte e un’autoscala, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. In posto anche un’ambulanza e l’automedica allertate in via precauzionale, mentre non si registrano al momento conseguenze per le persone.

AGGIORNAMENTO 18:40. INCENDIO SOTTO CONTROLLO​

RedCro