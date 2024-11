CALOLZIOCORTE – Controlli serali dei Carabinieri ieri sera, 19 novembre, a Calolzio nell’area delle palazzine Gescal tra corso Europa e via Di Vittorio.

Diciotto i giovani fermati nei giardini adiacenti alle case popolari, controllate anche decine di auto tra quelle in transito. Un conducente è stato trovato in possesso di hashish e segnalato come assuntore alla Prefettura.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni.