CALOLZIOCORTE – Il sottopasso ferroviario di Calolziocorte sarò interdetto al traffico a causa di lavori in cantiere per due settimane da lunedì 11 luglio fino al 23 dello stesso mese.

In questo arco di tempo, si procederà a scavare la zona al di sotto del sottopasso, in modo da aumentarne la luce e permettere così il transito anche a mezzi pesanti come gli autoarticolati. L’intervento è frutto della convenzione stipulata tra l’amministrazione comunale di Calolziocorte e l’impresa Gavazzi Spa, in aggiornamento a un precedente accordo.