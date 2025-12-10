CALVIN HARRIS SARÀ AL NAMELESS FESTIVAL 2026

LECCO – Il famoso dj e producer scozzese Calvin Harris sarà il primo grande protagonista del Nameless Festival 2026, firmando un ritorno in Italia atteso da ben 13 anni. L’evento segna anche una nuova era per il festival, che dalla prossima edizione si sposterà nell’area del “Bione” a Lecco, affacciata sul Lago di Como.​

L’edizione 2026 del Nameless si terrà dal 30 maggio all’1 giugno 2026, tre giorni di musica elettronica e pop nella nuova venue lecchese del Bione, scelta per migliorare logistica, accessi e servizi al pubblico. Il trasferimento da Annone Brianza a Lecco consentirà di sfruttare uno spazio più ampio e scenografico, con il lago a fare da sfondo ai palchi del festival.​

Calvin Harris è il primo headliner annunciato e salirà sul palco del Nameless dopo oltre un decennio di assenza dai live italiani, portando in Brianza i suoi successi che hanno dominato classifiche e piattaforme di streaming in tutto il mondo. Producer scozzese tra i più influenti della scena dance internazionale, vanta collaborazioni con star come Rihanna, Pharrell Williams, The Weeknd ed Ellie Goulding e miliardi di ascolti globali.​

Il Nameless Festival si conferma come uno degli appuntamenti di riferimento per la musica elettronica in Italia, capace di richiamare pubblico da tutto il Paese e dall’estero grazie a line up dal respiro internazionale. L’annuncio di Calvin Harris come primo nome del cartellone 2026 lascia prevedere un’edizione ancora più ambiziosa, in attesa dei prossimi artisti che verranno svelati nei mesi a venire.​