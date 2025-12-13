CAMBIA CALOLZIO: “ANTENNE TELEFONICHE VICINE AI BAMBINI, VALUTARE ALTERNATIVE”

Un noto operatore ha depositato in Comune il nuovo piano di localizzazione degli impianti di telefonia mobile di ultima generazione. Tra le aree indicate compaiono anche zone particolarmente delicate, come le vicinanze delle scuole primarie di Pascolo e l’area del nuovo campo di calcio al Lavello, frequentate quotidianamente da bambini e ragazzi.

La normativa regionale prevede particolare cautela nell’installazione di impianti vicino a scuole e spazi dedicati ai minori. Per questo chiediamo all’Amministrazione di chiarire la propria posizione e di valutare alternative più idonee, incluse aree comunali meno sensibili.

Non siamo contrari alla tecnologia né allo sviluppo delle reti, ma riteniamo indispensabile una pianificazione seria, che eviti decisioni frettolose e tenga conto della salute e della qualità della vita dei cittadini. L’Amministrazione, invece, continua a procedere senza un reale approfondimento e senza applicare il necessario principio di precauzione.

Le onde elettromagnetiche non vanno affrontate con allarmismo, ma con responsabilità. Proprio perché bambini e ragazzi trascorrono molte ore nei luoghi coinvolti, il Comune dovrebbe pretendere garanzie, valutazioni tecniche e una scelta attenta dei siti, privilegiando posizioni meno critiche.

Chiediamo che il piano venga reso pubblico e facilmente consultabile e che si organizzi un confronto con tecnici ed esperti per rispondere alle domande della cittadinanza. È inoltre fondamentale che il Comune analizzi soluzioni alternative ai siti sensibili indicati e adotti criteri chiari e trasparenti per le future installazioni.

Lo sviluppo tecnologico deve andare di pari passo con la tutela della salute. Cambia Calolzio chiede responsabilità, trasparenza e scelte che mettano al centro la comunità, a partire dai più piccoli.

Cambia Calolzio