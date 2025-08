CAMBIA CALOLZIO: “BIKE SHARING SIMBOLO DEL FALLIMENTO SUL TURISMO GREEN”

Il servizio di bike sharing attivato a Calolziocorte nel 2011, all’epoca accolto come un progetto innovativo per promuovere il turismo sostenibile e la mobilità dolce, si è rivelato l’ennesimo fallimento. Un’idea potenzialmente utile, ma gestita male sin dall’inizio: accesso complicato, costi sproporzionati, nessuna promozione. Il risultato? Un’infrastruttura abbandonata e completamente inutilizzata da anni.

Mentre in molte città italiane – anche del nostro territorio – vengono proposte nuovi progetti di cicloturismo, a Calolziocorte tutto resta com’era: un ricordo di una postazione di bike sharing arrugginita, obsoleta e in stato di degrado. Nel cuore del Parco Adda, proprio di fronte a una delle aree più frequentate, si erge ancora oggi un impianto che comunica solo incuria e disinteresse. Una cartolina perfetta per raccontare l’immobilismo di questa amministrazione.

Ma il punto non è solo il bike sharing. Il vero tema è l’assenza totale di una visione strategica per la valorizzazione del nostro territorio. Il turismo, la mobilità sostenibile, il rilancio del Lavello, la collaborazione con i comuni limitrofi: parole mai tradotte in fatti. Dopo anni di governo, l’amministrazione Ghezzi continua a dimostrarsi incapace di proporre un progetto concreto che sappia guardare oltre l’ordinaria amministrazione.

Calolziocorte ha bisogno di idee, di rete, di coraggio. Ma a chi guida oggi la città manca tutto questo: manca la volontà politica, manca la capacità progettuale, manca la consapevolezza che un territorio come il nostro merita molto di più che qualche rastrelliera arrugginita dimenticata nel verde.

Cambia Calolzio