CAMBIA CALOLZIO: “CASA ASSOCIAZIONI, SICUREZZA NON SIA SOLO UNO SLOGAN”

Esprimiamo la nostra piena solidarietà alle associazioni della Casa delle Associazioni di Calolziocorte, colpite da un gesto vile e inaccettabile.

Un furto che non colpisce solo alcuni sodalizi, ma l’intero patrimonio civico e sociale della nostra città, fatto di volontariato, impegno gratuito e presidio del territorio.

Quanto accaduto riporta però con forza un tema che da tempo denunciamo: la mancanza di risposte concrete sul fronte della sicurezza urbana.

Un argomento spesso utilizzato come cavallo di battaglia dalla destra calolziese, ma che nei fatti continua a tradursi in slogan e annunci, mentre episodi come questo dimostrano che il problema è reale e quotidiano.

Colpiscono, in questo senso, anche le parole dell’assessora Cristina Valsecchi, che ha ricordato pubblicamente le difficoltà economiche e operative che molte associazioni già affrontano.

Se questa è la consapevolezza, allora è doveroso che alle parole seguano atti concreti e immediati.

Per questo invitiamo formalmente la giunta comunale e l’intero consiglio comunale, maggioranza e minoranza, a farsi parte attiva con un gesto chiaro e condiviso: destinare una quota delle indennità di tutti i consiglieri comunali, oltre a quelle di sindaco e assessori, a favore delle associazioni colpite, sia per il ripristino dei locali danneggiati, sia come contributo al risarcimento del denaro sottratto.

Il Comune, inoltre, deve farsi carico degli interventi necessari per ripristinare e mettere in sicurezza la Casa delle Associazioni, restituendo piena funzionalità a uno spazio fondamentale per la vita sociale di Calolziocorte.

Sarebbe un segnale forte di vicinanza reale, responsabilità istituzionale e rispetto verso chi ogni giorno tiene viva la comunità, spesso supplendo alle carenze del pubblico.

La sicurezza non si affronta con proclami o promesse elettorali, ma con prevenzione, presenza sul territorio e scelte politiche coerenti.

E quando viene colpito il volontariato, la risposta deve essere concreta, immediata e collettiva.

Cambia Calolzio