CAMBIA CALOLZIO: CIMITERO ANCORA ALLAGATO E IL COMUNE NON INTERVIENE

Piove, no diluvia e nella zona nuova del nostro Cimitero Maggiore ancora una volta l’acqua non defluisce come dovrebbe, perché parrebbe che le tubature siano otturate. Un affronto al decoro e ai sentimenti. Una situazione che indigna non solo i familiari dei defunti che si sono ritrovati i loculi sommersi.

Una situazione questa già successa purtroppo altre volte in occasione di forti piogge ed è difficile capire perché il Comune non sia mai intervenuto prima di questo nuovo allagamento. L’Amministrazione Comunale, disattenta anche su questo problema, ha affermato che non è intervenuta prima perché il Comune non ha i soldi. Una scusa poco accettabile, in quanto in questi casi si sarebbe potuto intervenire a dovere, dopo il primo allagamento, utilizzando il fondo di riserva comunale che ammonta ad oltre 3 milioni.

Ora, in attesa della “provvidenza” per i lavori necessari al regolare deflusso delle acque, il pensiero che ogni volta che ci saranno forti piogge questa zona cimiteriale andrà sott’acqua ci indispone, anche perché i parenti dei defunti i loculi non li hanno avuti gratis, ma per averli hanno dovuto pagare al Comune oltre 2mila euro.

Non sarebbe utile, visto il susseguirsi delle bombe d’acqua, in attesa dei lavori veri e propri in grado di far defluire l’acqua a dovere, predisporre una scanalatura in grado almeno di non far affogare i loculi? Come è possibile che si interviene sempre con urgenze e mai programmando gli interventi? Speriamo che questa nostra denuncia serva a scuotere finalmente l’Amministrazione comunale, perché è ora di svegliarsi.

Gruppo politico Cambia Calolzio