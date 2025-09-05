CAMBIA CALOLZIO: “COMUNICAZIONE DAL COMUNE… INCOMPIUTA”

CALOLZIOCORTE – A Calolziocorte anche la comunicazione è diventata un’opera incompiuta. È ciò che sostiene la forza d’opposizione di Cambia Calolzio: “L’amministrazione comunale aveva lanciato in grande stile due canali Telegram, uno dedicato agli “Avvisi” e l’altro alle “Notizie” – ricorda il capogruppo Diego Colosimo – . Risultato? Qualche messaggio sporadico, l’ultimo risalente a febbraio 2024, e meno di 400 iscritti complessivi. Un successo travolgente, insomma.

E la pagina Facebook ufficiale del Comune? Resta fedele al cartello di cantiere: campeggia ancora la scritta “in costruzione”. In costruzione da anni, evidentemente, visto che anche qui le notizie sono rare e gli utenti che la seguono sono poco più di 580“.

“Viene da chiedersi: poco da raccontare? O semplicemente poca voglia di comunicare? – incalza Colosimo – Perché non si tratta solo di dare aggiornamenti sull’attività amministrativa (già scarsamente pubblicizzata), ma soprattutto di garantire un servizio di pubblica utilità. In caso di allerte meteo o di protezione civile, i cittadini non possono certo aspettare che il Comune si degni di aggiornare un canale Telegram o una pagina Facebook lasciata a marcire”.

“L’amministrazione si era presentata come moderna e digitale, ma la realtà racconta un’altra storia: strumenti lanciati, sbandierati e poi abbandonati. Una comunicazione da manuale… del perfetto dilettante.

Cambia Calolzio continuerà a denunciare questa mancanza di serietà: perché la sicurezza e l’informazione ai cittadini non possono essere trattate come un giochino da campagna elettorale, da accendere e spegnere a piacimento” conclude il capogruppo.

