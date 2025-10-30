CAMBIA CALOLZIO CRITICA SU MANCATO INVITO CATEGORIE IN COMMISSIONE

CALOLZIOCORTE – La Commissione Garanzie Statutarie del Comune di Calolziocorte è stata convocata per lunedì 3 novembre nella sede comunale di piazza Vittorio Veneto.

All’ordine del giorno figura in particolare la revisione del commercio al dettaglio su aree pubbliche, con particolare riferimento all’articolo 11 comma 5 (vedi nostro articolo in materia).

Il capogruppo di ‘Cambia Calolzio’, Diego Colosimo, ha commentato con Lecco News, in merito alla convocazione: “A mio avviso la maggioranza ha dimenticato di allargare l’incontro ai rappresentanti di categoria”, sottolineando come secondo la sua opinione sarebbe stato opportuno estendere la partecipazione anche a chi rappresenta gli operatori direttamente coinvolti dagli argomenti trattati.

RedPol