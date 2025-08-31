CAMBIA CALOLZIO DENUNCIA: “COMUNE INACCESSIBILE, NÉ DI PERSONA NÉ ONLINE”

CALOLZIOCORTE – Andare in Comune a Calolziocorte non è un servizio, ma un’avventura. È l’affermazione del gruppo di minoranza Cambia Calolzio, che ha denunciato le difficoltà riscontrate per poter usufruire dei servizi comunali.

“Chiunque ci abbia provato lo sa bene – rincara il gruppo d’opposizione – : entrare negli uffici è come tentare l’assalto a una fortezza. Prima barriera, la porta d’ingresso: varcarla è quasi un privilegio, e solo con appuntamento fissato con largo anticipo ci si può spingere ai “livelli superiori”. Un Comune che dovrebbe essere la casa dei cittadini, ma che invece appare come un fortino impenetrabile”.

“Ma il problema non si ferma all’accesso fisico – spiegano – . Proviamo a parlare del sito internet del Comune, realizzato con fondi europei e presentato come fiore all’occhiello della modernizzazione. La realtà? Un portale confusionario, con informazioni incomplete, testi scritti in un burocratese che nemmeno due lauree in giurisprudenza riuscirebbero a decifrare”.

“E i servizi digitali? Inutile cercarli. Un accesso agli atti online? Dimenticatelo. Servizi utili per cittadini e professionisti, come pratiche edilizie o richieste di manutenzione? Neanche l’ombra. Alcune sezioni del sito non consentono nemmeno l’accesso con SPID (oggi reso a pagamento dal Governo) e, cosa ancora più grave, non funzionano con la CIE, la Carta d’Identità Elettronica. Risultato: i cittadini rimangono tagliati fuori, costretti a perdere tempo e pazienza”, il commento.

“Nel 2025, mentre il mondo parla di semplificazione digitale, a Calolziocorte la realtà è questa – conclude il gruppo – : un Comune inaccessibile da fuori e impenetrabile anche online. Un doppio fallimento che pesa ogni giorno sulla vita delle persone.

Come Cambia Calolzio non possiamo che denunciare l’ennesimo disservizio e ribadire che i cittadini meritano molto di più di un Municipio-fortezza e di un portale web che non funziona.

Forse però l’obiettivo della giunta è davvero semplice: meno cittadini accedono ai servizi, meno problemi hanno da gestire”.

RedCal