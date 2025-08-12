CAMBIA CALOLZIO: “I NOSTRI DESIDERI PER LA NOTTE DI SAN LORENZO”

CALOLZIOCORTE – Notte di San Lorenzo nei cieli di Calolziocorte. Quella delle stelle cadenti, quando – per tradizione – si esprime un desiderio. La caduta di una stella, dicono, segna un momento di cambiamento… e quale occasione migliore per sognare un po’?

Noi, per questa notte magica, ci siamo immaginati una piccola lista di desideri da condividere con voi. Magari qualcuno, lassù, ci ascolta…

Che alle prossime elezioni certi dilettanti allo sbaraglio lascino il posto a persone davvero motivate.

Che la Lecco–Bergamo venga completata senza devastare il centro con traffico, caos, fabbricati danneggiati, espropri e demolizioni.

Che il lungo Adda venga finalmente riqualificato, con aree sportive nuove, spazi ristoro e luoghi per la comunità.

Che l’aria del Pascolo torni pulita, senza odori nauseabondi.

Che Calolziocorte si apra ai giovani, con un vero centro di aggregazione.

Che Calolziocorte diventi solidale, capace di proteggere i più deboli.

Che tutti gli immobili comunali vuoti, che sono patrimonio dei cittadini, siano finalmente messi a valore

E voi? Quali desideri esprimerete guardando il cielo stanotte? Certo… sarebbe bello se tutto questo non fosse un sogno da affidare alle stelle, ma normale amministrazione.

Cambia Calolzio