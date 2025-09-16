CAMBIA CALOLZIO: “IL FUTURO DELLA MOBILITÀ PASSA DAL TRASPORTO PUBBLICO”

In questi mesi si parla molto della viabilità lungo la Lecco-Bergamo. Una strada fondamentale, ma allo stesso tempo complicata e congestionata, dove ogni incidente, smottamento o piccolo intoppo rischia di bloccare la circolazione per ore. È indubbio che gli interventi infrastrutturali come la Variante di Vercurago siano attesi da tempo e rappresentino un passo avanti. Ma è altrettanto evidente che si tratta di opere che richiederanno anni per essere completate e che, anche una volta ultimate, non potranno da sole risolvere i problemi della mobilità del nostro territorio.

Nel frattempo, i cittadini continuano a vivere ogni giorno la fatica degli spostamenti, i ritardi cronici, le difficoltà nel trovare parcheggio, l’inefficienza di un sistema che spinge troppo spesso a scegliere l’auto privata come unica alternativa.

Per questo, come Gruppo Civico Cambia Calolzio, riteniamo che sia arrivato il momento di aprire una riflessione radicale: serve una vera e propria rivoluzione del trasporto pubblico.

La nostra proposta, già presentata in campagna elettorale e che oggi torniamo a rilanciare, è chiara: occorre avviare insieme agli Enti competenti uno studio di fattibilità tecnica e finanziaria che valuti l’attivazione di un servizio ferroviario metropolitano, o in alternativa di una metropolitana leggera, sulla direttrice Bergamo-Lecco. All’interno di questa visione trova spazio anche la realizzazione di una nuova fermata ferroviaria nel quartiere di Sala, che avrebbe una duplice funzione: da un lato alleggerire la pressione sulla stazione di Calolzio, dall’altro incentivare l’utilizzo del treno al posto dell’auto privata, contribuendo così anche a ridurre in maniera significativa il problema del parcheggio selvaggio che da anni penalizza l’area attorno alla stazione.

Si tratta di una visione che non vuole creare sovrapposizioni tra ferro e gomma, ma al contrario una forte integrazione dei mezzi di trasporto: più treni, più corse, più orari, così da mettere davvero il servizio pubblico in competizione con l’auto privata. Un trasporto pubblico capace di rispondere non solo alle esigenze dei pendolari, ma anche dei cittadini dei comuni collinari che oggi risultano penalizzati da collegamenti insufficienti.

In occasione della Settimana Europea della Mobilità, ribadiamo quindi la necessità di avviare un confronto serio su questo tema: mentre la Lecco-Bergamo rimane un cantiere a lungo termine, il futuro della mobilità del nostro territorio non può più essere rimandato.

Investire nel trasporto pubblico significa migliorare la qualità della vita dei cittadini, ridurre il traffico, abbattere l’inquinamento e rendere il nostro territorio più vivibile e competitivo.

È tempo di pensare al domani, partendo da oggi.

Gruppo Civico Cambia Calolzio