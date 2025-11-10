CAMBIA CALOLZIO INVITA: “ADERIRE ALL’AVVISO PER POTENZIARE L’AMMINISTRAZIONE”

CALOLZIOCORTE – Il gruppo civico Cambia Calolzio ha inviato al sindaco un formale invito affinché il Comune di Calolziocorte aderisca all’avviso pubblico promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica, nell’ambito del PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, volto al rafforzamento della capacità amministrativa dei Comuni.

L’iniziativa, denominata “Risorse in Comune”, consente agli enti locali di accedere a finanziamenti per l’acquisto di beni e servizi destinati a migliorare l’efficienza della pubblica amministrazione. In particolare, il bando sostiene progetti per la riqualificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, come l’acquisto di nuovi arredi, dispositivi di comunicazione e sistemi audio-video; favorisce inoltre lo sviluppo digitale e l’introduzione di nuove tecnologie, attraverso licenze software, servizi di digitalizzazione, gestione documentale e firma elettronica qualificata; e promuove infine la valorizzazione del capitale umano, con il rinnovo di dotazioni informatiche come computer, periferiche e accessori.

“Come Cambia Calolzio – spiega il gruppo – abbiamo più volte segnalato la necessità di innovare la macchina comunale, rendendo gli ambienti di lavoro più funzionali e dotando gli uffici di strumenti tecnologici adeguati. In diverse occasioni abbiamo sottolineato come un Comune moderno debba saper utilizzare le opportunità digitali per semplificare la burocrazia, migliorare i servizi ai cittadini e valorizzare il personale che ogni giorno opera negli uffici comunali.

“Riteniamo che questo avviso rappresenti un’occasione concreta per rendere il Comune di Calolziocorte più efficiente, accogliente e vicino ai cittadini. Per questo motivo invitiamo l’amministrazione a partecipare all’iniziativa, senza perdere un’opportunità che può contribuire a migliorare in modo tangibile la qualità del lavoro e dei servizi pubblici.

Cambia Calolzio continuerà a sollecitare l’amministrazione comunale a cogliere tutte le occasioni di finanziamento utili a innovare la città e a rendere più moderna ed efficiente la pubblica amministrazione” conclude il gruppo civico.

