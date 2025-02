CAMBIA CALOLZIO, LA CRITICA AI POSTEGGI “GREEN” CHE PENALIZZANO I DISABILI

CALOLZIOCORTE – È una vicenda che parte dal 2021 quella criticata dal capogruppo di Cambia Calolzio Diego Colosimo, riguardante i parcheggi antistanti al municipio cittadino: “Il nostro gruppo aveva già denunciato, quattro anni fa, la scelta sconsiderata dell’amministrazione comunale di utilizzare la zona antistante l’ingresso del municipio come stallo riservato alle auto elettriche, sovrapponendolo al posto auto per le persone con disabilità. Una decisione che, fin da allora, ha dimostrato una grave mancanza di sensibilità verso le esigenze dei cittadini più fragili”. Colosimo ha evidenziato che “l’uso promiscuo e sovrapposto degli stalli per disabili e per le auto elettriche è una cosa aberrante, che non trova riscontro in alcuna normativa”.

“Oggi, purtroppo – ha spiegato il consigliere -, scopriamo che la situazione è ulteriormente peggiorata. La possibilità per un disabile di parcheggiare in prossimità del palazzo municipale è stata praticamente eliminata, rendendo estremamente difficile l’accesso ai servizi pubblici.

Mentre si favorisce chi possiede un’auto elettrica, si continua a ignorare chi ha reali necessità, come le persone con disabilità”.

“Una scelta incomprensibile – la critica di Colosimo -, considerando che la colonnina avrebbe potuto essere posizionata in altre aree, come ad esempio vicino alla recinzione tra l’entrata del box comunale e lo spazio dedicato alla lapide dei caduti, senza creare alcun disagio ai cittadini”.

“Chiediamo con urgenza all’amministrazione comunale di rimediare a questo clamoroso errore nei prossimi giorni.

È inaccettabile che, in nome di una presunta modernità, si continui a penalizzare chi ha già difficoltà a muoversi e a vivere la città in modo autonomo.

L’inclusività non può essere solo uno slogan: deve tradursi in azioni concrete. Calolziocorte – ha concluso il capogruppo – merita un’amministrazione che metta al centro le persone, tutte le persone, senza distinzioni”.