CAMBIA CALOLZIO: “PONTE VITTORIO EMANUELE, SERVE SICUREZZA”

Come gruppo civico, sentiamo il dovere di esprimere pubblicamente la nostra forte preoccupazione riguardo alla situazione del ponte Vittorio Emanuele III e alla mancanza di informazioni rassicuranti per la cittadinanza.

A seguito della segnalazione di un cittadino dello scorso aprile, che denunciava il distacco di materiale dai piloni, la Provincia ha avviato uno studio per interventi straordinari, demandando però ai Comuni le competenze su vigilanza e controllo del transito.

A distanza di mesi, tuttavia, restano senza risposta domande cruciali:

– Quali sono le tempistiche effettive per l’avvio dei lavori di manutenzione?

– Nel frattempo, qual è il protocollo di monitoraggio in essere per garantire la massima sicurezza?

– Chi è il soggetto attivamente responsabile di questo controllo costante?

La situazione ci preoccupa perché la sicurezza delle infrastrutture pubbliche richiede massima trasparenza, azioni tempestive e un dialogo continuo con la comunità.

Per questo, come Cambia Calolzio, sollecitiamo Provincia e amministrazione comunale a fornire al più presto dettagli precisi sullo stato dei progetti e sulle misure di vigilanza adottate in questo periodo di attesa.

Cambia Calolzio