CAMBIA CALOLZIO PROPONE LA NASCITA DELLA “BANCA DEL TEMPO”

Il gruppo civico Cambia Calolzio propone di avviare anche nella nostra città un progetto innovativo e dal grande valore sociale: la Banca del Tempo.

Si tratta di un’iniziativa che in molte realtà italiane ha già dimostrato di saper creare legami e solidarietà tra le persone, attraverso uno strumento semplice ma profondamente umano: lo scambio del proprio tempo.

La Banca del Tempo funziona come una rete di reciprocità, dove le persone si aiutano a vicenda offrendo e ricevendo servizi, attività e competenze, ma senza usare il denaro. La “moneta” è il tempo: un’ora di lavoro vale un’ora per tutti, che si tratti di un aiuto con la spesa, di una ripetizione scolastica, di un passaggio in auto o di una riparazione domestica.

Ognuno mette a disposizione ciò che sa fare e, a sua volta, può ricevere ciò di cui ha bisogno. È un modo concreto per dire che ognuno ha qualcosa da offrire e qualcosa da ricevere, e che il valore di una comunità nasce proprio dallo scambio, dalla fiducia e dal sostegno reciproco.

In un periodo in cui la solitudine e la mancanza di tempo sembrano prevalere, pensiamo che una proposta come questa possa aiutare a ricostruire relazioni di vicinato, a valorizzare le capacità delle persone e a creare nuove occasioni di incontro e collaborazione.

La Banca del Tempo non è solo uno strumento di aiuto, ma anche un modo per riscoprire il piacere di sentirsi utili, di conoscere nuove persone e di condividere esperienze. È un progetto che unisce, che mette in circolo fiducia e umanità, che può far rinascere quel senso di comunità che troppo spesso oggi sembra smarrito.

Cambia Calolzio crede che la nostra città abbia tutte le potenzialità per far nascere e crescere un’esperienza di questo tipo. Per questo chiediamo all’Amministrazione comunale di valutare la possibilità di mettere a disposizione uno degli immobili comunali oggi inutilizzati, così da offrire alla cittadinanza un luogo d’incontro dove sviluppare la rete della Banca del Tempo e, più in generale, dove far crescere nuove forme di socialità e partecipazione.

La proposta va anche nella direzione di rafforzare l’associazionismo locale, creando sinergie tra le realtà già attive sul territorio e promuovendo la collaborazione tra generazioni, competenze e sensibilità diverse.

Sarebbe un passo importante per costruire una Calolzio più unita, solidale e partecipata, dove il tempo di ciascuno diventa una risorsa per tutti.

Per noi di Cambia Calolzio, la Banca del Tempo è molto più di un progetto: è un modo nuovo di fare comunità. Significa credere nelle persone, nella fiducia reciproca e nel valore del tempo condiviso. È la dimostrazione che, mettendo insieme le energie e le competenze di tutti, Calolzio può diventare una città più unita, solidale e attenta agli altri. È tempo di metterci in rete, perché insieme possiamo fare la differenza.

Cambia Calolzio