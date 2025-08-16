CAMBIA CALOLZIO, SOTTOPASSI ALLAGATI: LETTERA AL PREFETTO E AL SINDACO

CALOLZIOCORTE – A seguito dell’ultimo nubifragio che ha colpito Calolziocorte nel mese di agosto, il Gruppo Civico Cambia Calolzio ha predisposto e inviato una lettera ufficiale al prefetto di Lecco e al sindaco per chiedere interventi concreti e immediati sui due sottopassi cittadini recentemente allagati: corso Europa (frazione Sala) e via Giuseppe Mazzini (collegamento SP 639 – Olginate).

Il Gruppo Civico Cambia Calolzio scrive che durante l’evento meteo: il sistema di pompaggio non ha funzionato; il semaforo di allerta non si è attivato; alcune auto sono rimaste bloccate nell’acqua.

Nella lettera sono stati richiesti: sistemi “smart” di allerta (acustici e visivi) in caso di allagamento; segnaletica verticale di pericolo; potenziamento illuminazione pubblica; miglioramento della rete di smaltimento delle acque meteoriche.

“La sicurezza stradale non può aspettare: serve prevenzione e manutenzione per evitare rischi inutili ad automobilisti e cittadini”, conclude Cambia Calolzio.