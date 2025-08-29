CAMBIA CALOLZIO: “SOTTOPASSO ALLAGATO UN RISCHIO PER LA SICUREZZA”

CALOLZIOCORTE – Dopo la denuncia di Calolziocorte BeneComune riguardo al nuovo allagamento del sottopasso di via Mazzini, prende posizione anche il gruppo civico Cambia Calolzio.

“Gli eventi atmosferici di questi giorni hanno nuovamente trasformato i sottopassi di Calolziocorte in vere e proprie trappole per automobilisti e pedoni, come dimostra anche l’ennesimo episodio avvenuto in via Mazzini”, ha sottolineato il capogruppo Diego Colosimo.

“Non si tratta di un fatto nuovo – ha ricordato – : già nel luglio 2021, dopo l’allagamento del sottopasso di via Galli, avevamo denunciato pubblicamente le criticità presenti sul nostro territorio e chiesto interventi immediati. Allora il sindaco Marco Ghezzi dichiarò che ‘i sottopassi sono da considerarsi sicuri in caso di forti piogge‘. Le immagini e gli episodi di questi giorni dimostrano, ancora una volta, quanto quelle parole fossero lontane dalla realtà”.

“Da allora il nostro gruppo ha scritto più volte sia al Comune che al Prefetto – ha segnalato Colosimo – , segnalando i rischi e indicando possibili soluzioni concrete. Oggi, dopo l’ennesimo allagamento, abbiamo inviato un nuovo sollecito, perché è inaccettabile che a distanza di anni non sia stato fatto nulla per mettere in sicurezza punti così delicati della viabilità cittadina”.

“I sottopassi di Corso Europa (SP 639), della frazione di Sala e di via Giuseppe Mazzini – ha sottolineato il capogruppo – continuano a trasformarsi in bacini d’acqua non appena si verificano forti piogge. Questo accade a causa di una segnaletica insufficiente e di una rete di smaltimento delle acque meteoriche che si conferma inefficiente, complice anche la scarsa o assente manutenzione”.

“Per l’ennesima volta chiediamo che l’amministrazione comunale intervenga con serietà. È indispensabile installare sistemi di allerta realmente efficaci, dotare i sottopassi di segnaletica visibile e comprensibile e affrontare in modo strutturale il problema della raccolta delle acque piovane. Non basta più rimandare o minimizzare: la sicurezza dei cittadini deve essere una priorità”, conclude Colosimo.

