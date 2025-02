CAMBIA LECCO, VASSENA: “INACCETTABILI LE CODE DAVANTI ALLA QUESTURA”

LECCO – “Raccogliamo le segnalazioni di cittadini lecchesi e associazioni per richiamare l’attenzione sulla grave situazione che sta vivendo la Questura di Lecco di via Leonardo Da Vinci”. Lo dice Lorenzo Vassena, consigliere comunale di Alleanza Verdi e Sinistra – Cambia Lecco.

“È ormai da tempo che per il disbrigo di qualsiasi pratica presso gli sportelli le persone sono obbligate a sostare per lunghe ore sul marciapiede adiacente – prosegue Vassena – Non siamo a conoscenza di quali siano le ragioni di questa situazione. Chi ne paga le conseguenze sono però i cittadini stranieri che sono costretti a rimanere anche tutta la notte all’addiaccio, con qualsiasi condizione atmosferica. Capita spesso di trovare queste persone fuori dal portone con cartoni e coperte in attesa di avere la possibilità di rinnovare il permesso di soggiorno o svolgere altre pratiche utili alla permanenza regolare sul territorio italiano”.

“Ci auguriamo che le autorità competenti trovino la modalità di risolvere una situazione che obbliga le persone, a volte anche minori, a vivere situazioni degradanti, adottando un sistema certo per gli appuntamenti. Crediamo che ciò che oggi avviene non sia dignitoso e sicuro per le persone coinvolte”, conclude Lorenzo Vassena.