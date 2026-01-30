CAMBIO AL VERTICE PER I VDF DI LECCO: FUORI DURANTE, DENTRO FARINA

LECCO – Dal 31 gennaio il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecco sarà interessato da un avvicendamento al vertice.

Antonio Giulio Durante, attuale comandante provinciale, assumerà il nuovo incarico di comandante del Comando dei Vigili del Fuoco di Sondrio, in un momento particolarmente delicato per il territorio valtellinese, a ridosso delle Olimpiadi Invernali Milano–Cortina 2026, che vedranno un forte coinvolgimento delle località di Bormio e Livigno.

Durante lascia il Comando di Lecco dopo oltre due anni di servizio, iniziati il 19 dicembre 2023, durante i quali il Comando è stato impegnato in un’intensa attività operativa, formativa e di prevenzione incendi su un territorio complesso e strategico. Nel corso del mandato è stato inoltre dato un significativo impulso al percorso verso la realizzazione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco di Lecco, opera attesa da oltre venticinque anni e ritenuta fondamentale per il futuro del dispositivo di soccorso sul territorio. Prima dell’esperienza lecchese, Durante ha svolto gran parte della propria carriera come funzionario presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Milano e ha ricoperto l’incarico di Comandante provinciale ad Agrigento.

A subentrare alla guida del Comando provinciale di Lecco sarà Angelo Farina, che porta con sé una lunga e consolidata esperienza all’interno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Farina ha svolto la propria carriera prevalentemente presso il Comando di Foggia, dove ha ricoperto per anni l’incarico di vicario, maturando una profonda conoscenza sia degli aspetti operativi sia di quelli organizzativi e gestionali. Nel settembre 2024 ha assunto l’incarico di dirigente vicario presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Brescia, operando in un contesto territoriale complesso e di rilievo strategico.

Il passaggio di consegne avviene nel segno della continuità operativa e istituzionale, con l’auspicio che il Comando di Lecco possa proseguire nel percorso di crescita e rafforzamento del proprio ruolo di presidio di sicurezza a servizio del territorio e della comunità lecchese.