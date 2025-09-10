CAMBIO DEGLI INCARICHI AL COMANDO CARABINIERI DI LECCO

LECCO – Da ieri, il nuovo comandante della Compagnia di Lecco è il maggiore Marco Sannino, classe 1982, originario di Velletri e laureato in relazioni internazionali. Sannino ha iniziato la sua carriera a Roma, all’8° Battaglione “Lazio”, e poi ha guidato il Nucleo Operativo e Radiomobile di Melfi e la Compagnia di Volterra. Dopo un’esperienza alla Direzione Generale per il Personale Militare di Roma, oggi assume il comando a Lecco, dove prende il posto del tenente colonnello Domenici Andrea.

Domenici, dopo due anni al comando della Compagnia, passa al ruolo di comandante del Reparto Operativo, subentrando al tenente colonnello Teodoro Saggese. Questo incarico prevede la responsabilità sulle indagini più complesse e rilevanti a livello provinciale.

Nel frattempo, il tenente colonnello Claudio Arneodo ha lasciato il servizio attivo dopo 40 anni nell’Arma per limiti d’età. Arneodo ha avuto una carriera lunga e variegata, con incarichi in tutta Italia e sette anni al comando della Compagnia di Pavia, oltre a guidare il Nucleo Investigativo di Como. A Lecco era arrivato nel 2016 come comandante del Reparto Operativo e negli ultimi anni ha svolto il ruolo di capo Ufficio Comando, fornendo supporto strategico e organizzativo.

Infine, il tenente colonnello Teodoro Saggese, con esperienza investigativa consolidata e conoscenza del territorio, ha assunto il comando del Reparto Operativo, ruolo chiave per la gestione delle attività investigative a Lecco.