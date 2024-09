CAMERA COMMERCIO, IN ARRIVO “DIGITAL SKILL E OLTRE” PER GLI STUDENTI

LECCO – Il PID-Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Como-Lecco organizza ‘Digital Skill e oltre’, un ciclo di appuntamenti sui temi delle competenze digitali, dedicato agli studenti delle scuole secondarie di II grado, e giunto alla terza edizione.

Un incontro con giovani, professionisti e imprese per discutere di argomenti a cavallo tra transizione digitale ed energetica, declinati in diversi contesti legati sia alla comunicazione digitale, che al mondo del lavoro e alle suggestioni in materia di creatività e responsabilità.

Attraverso questi appuntamenti, il PID prova a dare ai giovani studenti diverse chiavi di lettura della realtà che li circonda, ma anche una visione che permetta loro di guardare ‘oltre’, alimentando una riflessione più consapevole e critica, attraverso esempi riferibili a linguaggi e contesti innovativi. Verrà usato un approccio funzionale per mettere in luce gli ambiti e gli aspetti trasversali facendo emergere la varietà di sviluppi e di contesti lavorativi e sociali che investe il cambiamento.

L’ambito d’azione è quello che fa riferimento alla cittadinanza attiva e all’educazione civica, contestualizzate nell’ambito del Digital Competence Framework for Citizens (DigComp 2.2), delle Soft skill e in relazione agli obiettivi sociali che l’Unione Europea si è posta nei prossimi anni, sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e con il sostegno degli Uffici Scolastici di Como e di Lecco.

Questi gli incontri in programma, dalle 9:30 alle 11: il 22 ottobre ‘Oltre l’Intelligenza Artificiale: nuove competenze, vantaggi e prospettive’; il 15 novembre ‘Oltre i consumi energetici: tecnologie e comportamenti a confronto’; il 3 dicembre ‘Oltre la comunicazione: informazione, trasparenza e Cyber Security’; il 10 dicembre ‘Oltre la transizione energetica: prendiamo le misure’. Gli appuntamenti avranno relatori di eccellenza e ospiti, in grado di sollecitare con il loro contributo l’apertura di riflessioni legate a esperienze concrete, provenienti da incubatori, startup, centri di ricerca e Università del territorio con il coinvolgimento del Politecnico di Milano – polo di Lecco, CNR-STIIMA e ComoNExT-Innovation Hub.