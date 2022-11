LECCO – L’Ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio di Como-Lecco ha pubblicato due note informative. La prima è I giovani tra formazione e lavoro. Lo scenario lariano nel 2021, un documento presentato alle scuole a Lariofiere nell’ambito della manifestazione Young, che tratta della condizione dei giovani di oggi tra formazione e lavoro per orientare il loro futuro. Il secondo documento è il Report Excelsior quarto trimestre 2022. Si tratta delle previsioni occupazionali delle imprese lariane nel quarto trimestre del 2022.

“Nell’ambito del suo articolato impegno a favore del sistema economico lariano la Camera di Commercio di Como-Lecco riserva grande attenzione al tema del raccordo tra formazione e mondo del lavoro . le parole del presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco, Marco Galimberti -. Per lo sviluppo del tessuto produttivo è certamente strategico indirizzare le politiche di formazione sui modelli e sui bisogni espressi dal mercato del lavoro. In questo contesto il patrimonio di dati e informazioni che l’Ente camerale detiene e rende disponibile è certamente utile per consolidare il network territoriale tra le scuole e gli enti di formazione, le famiglie, le imprese e le loro associazioni di categoria. Il Report presentato nell’ambito della rassegna Young presso Lariofiere, dal titolo ‘I giovani tra formazione e lavoro’, si muove in questa direzione analizzando nel dettaglio i flussi degli studenti in uscita dal mondo della scuola e quelli del relativo impiego, anche assumendo a suo importante riferimento le periodiche rilevazioni Excelsior sulle previsioni occupazionali”.

> Report I giovani tra formazione e lavoro