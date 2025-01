NEL PRIMO TRIMESTRE 2025 PREVISTO +26% DI ASSUNZIONI A LECCO E COMO

LECCO – Proseguono le rilevazioni dell’indagine Excelsior sulle previsioni di assunzione, svolte mensilmente dalle Camere di Commercio (per le imprese oltre 40 addetti) e da Infocamere tramite l’invio di questionari online e interviste telefoniche. I dati si riferiscono all’indagine svolta tra il 18 novembre e il 4 dicembre 2024.

Nel primo trimestre 2025 le imprese delle province di Como e di Lecco prevedono di effettuare complessivamente 20.620 nuovi ingressi, di cui 13.420 riferiti a Como e 7.200 a Lecco. Nel trimestre precedente il dato complessivo si era attestato a 16.360; pertanto si registra un incremento di 4.260 unità: +26%. Sono segnali incoraggianti: Como registra un aumento delle assunzioni previste del 23,7% (+2.570 unità), mentre a Lecco si arriva a +30,7% (+1.690 unità). Tuttavia, il confronto con lo stesso periodo del 2024 presenta una flessione: il numero totale di assunzioni scende del 7,1%, con Como a -8,7% e Lecco a -3,9%.

Il 37,1% delle entrate previste dalle imprese lariane (contro il 31,8% del 4º trimestre 2024) si concentra nel comparto industriale: si tratta di 7.660 nuovi contratti, di cui 1.600 riguardano il settore delle costruzioni. L’intero comparto incrementa le assunzioni preventivate del 47,3% rispetto al trimestre precedente (nel complesso +2.460 unità: Como +1.070 e +36,6%; Lecco +1.390 e +61%). Viceversa, in questo comparto gli ingressi previsti nei primi tre mesi dell’anno sono inferiori a quelli dello stesso periodo del 2024: l’area lariana registra un -6,5%, con -530 nuove assunzioni (Como -8,5%, pari a -370 unità; Lecco -4,2%, ovvero -160 persone).

Gli ingressi previsti nel terziario lariano sono 12.970 (ovvero il 62,9% del totale, in diminuzione rispetto al 68,3% del 4º trimestre 2024); in particolare, le nuove assunzioni previste sono 2.600 nel commercio, 4.830 nel turismo e 5.540 negli altri servizi. L’intero comparto vede un incremento delle assunzioni del 16,1% rispetto ai tre mesi precedenti, pari a 1.800 unità in più (Como +1.490: +18,8%; Lecco +310: +9,6%). Anche in questo caso si registra una diminuzione rispetto al 1º trimestre 2024: -1.040 assunzioni previste (-7,4%): per Como -910 (-8,8%); per Lecco -130 (-3,5%).

La difficoltà di reperimento del personale interessa il 53,9% delle posizioni disponibili. Un dato in aumento rispetto al 50,4% dello scorso anno. Un problema molto evidente soprattutto nel comparto manifatturiero e nelle aree tecniche. Cresce poi il numero di contratti a tempo determinato (50,7%), mentre calano leggermente le opportunità di apprendistato e contratti a tempo indeterminato.

Le imprese lariane richiedono principalmente figure con diploma professionale (36,6%) o diploma di scuola superiore (29,2%), mentre solo il 16,1% delle assunzioni riguarda i laureati, un dato inferiore sia alla media lombarda (22%) sia a quella nazionale (18%). Concludendo, i giovani under 29 rappresentano il 32,1% del totale delle nuove assunzioni previste. Un dato in aumento rispetto al 29,7% dello scorso anno, e superiore alla media regionale e nazionale.

Rapporto completo Excelsior 1° trimestre 2025