LECCO – Parte oggi, lunedì 20 febbraio 2023, la 3ª rilevazione statistica del Progetto Excelsior, relativa alle previsioni di assunzione riferite al trimestre aprile/giugno 2023.

L’indagine è in parte finalizzata anche a monitorare alcuni impatti della crisi e le necessità per la ripresa a livello occupazionale e produttivo, oltre a proporre gli approfondimenti previsti per le elaborazioni annuali, così da mettere a disposizione dei decisori politici nazionali e regionali dati ed indicazioni utili ad orientare al meglio le politiche in favore delle imprese e del lavoro. La data di scadenza per la compilazione dei questionari è fissata al 2 marzo.

L’indagine, realizzata da Unioncamere in accordo con l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) in sinergia con le Camere di Commercio Italiane, monitora le previsioni di assunzione e la relativa richiesta di profili professionali. Sul sito http://excelsior.unioncamere.net sono disponibili i principali risultati della scorsa edizione.

Come avviene l’indagine. La rilevazione è realizzata online attraverso un’interfaccia accessibile dal link riportato nell’e-mail inviata alle imprese via PEC. Nel corso dell’indagine le imprese saranno contattate dalla Camera di commercio di Como-Lecco con lo scopo di agevolare la compilazione del questionario. Al termine della ricerca Unioncamere e le singole Camere di Commercio renderanno noti, in forma anonima e aggregata, i risultati ottenuti.

Per maggiori informazioni e dettagli ci si potrà rivolgere alla Camera di Commercio di Como-Lecco allo 031/256318.