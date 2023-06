LECCO – Si è svolto venerdì scorso, presso la sede lecchese, un incontro per fare il punto sulle iniziative che la Camera di Commercio di Como-Lecco ha intrapreso a favore dell’economia sociale.

“L’economia sociale è un tema importante per le sue connessioni con tutti i settori di riferimento delle nostre imprese – commenta Marco Galimberti, presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco – Per questo motivo abbiamo fortemente voluto inserirlo all’interno del Programma Pluriennale 2020-2024 dell’Ente”.

Diverse le iniziative attivate e in corso di realizzazione. È stata costruita una Comunità di Pratiche per l’accompagnamento delle imprese del terzo settore nella transizione digitale, che offre l’occasione di verificare bisogni ed esigenze delle aziende e delle organizzazioni. L’esperienza ha permesso di favorire la crescita e la collaborazione tra le imprese cooperative sociali, di veicolare in maniera fluida esperienze e buone prassi, di rendere evidenti l’utilità dell’ascolto reciproco e del lavoro comune, con e tra i player territoriali di eccellenza (Politecnico di Milano sede di Lecco, CNR sede di Lecco, ComoNExT a Lomazzo).

Obiettivo perseguito è ora quello di potenziare ulteriormente la rete territoriale, per rendere più efficienti i servizi erogati, attrarre nuovi talenti e incrementare il fundraising. L’Ente camerale ha anche partecipato alla creazione di tre patti territoriali, uno dei quali con il ruolo di soggetto capofila e avente a oggetto welfare, orientamento e formazione delle professioni dedite alla cura, ritenute strategiche per la tenuta delle comunità e che oggi risultano difficilmente reperibili sul mercato del lavoro. A questa tematica si aggiunge poi la necessità di avvicinare e coinvolgere persone escluse dal mondo del lavoro, con la finalità di riqualificarle e inserirle in nuovi percorsi professionali.

Per quanto concerne l’orientamento, saranno realizzate specifiche iniziative inerenti alle materie di competenza camerale, dedicate agli studenti anche con disabilità del primo e del secondo ciclo di studi. I principali ambiti di intervento riguardano in particolare l’inserimento di nuove competenze nelle organizzazioni aziendali, la realizzazione delle giornate di orientamento scolastico/professionale nel contesto della manifestazione YOUNG, lo svolgimento di percorsi formativi per studenti e docenti degli Istituti secondari di secondo grado.

“La Camera di Commercio di Como-Lecco ha da subito compreso la valenza strategica che oggi riveste l’Economia sociale nel panorama del sistema locale. Sostenere le imprese del terzo settore significa dare un contributo concreto alla tenuta della coesione e all’inclusione sociale delle comunità locali rendendo il contesto lariano più competitivo e resiliente. – dice Gabriele Marinoni, consigliere camerale e coordinatore della Commissione consiliare dedicata – L’incontro è stato utile per raccontare quanto l’Ente sta realizzando, al fine di allargarne la conoscenza e facilitarne il diffuso sviluppo”.

“Sentire convintamente parlare di come Como e Lecco possono proficuamente lavorare insieme è uno dei risultati più importanti raccolti durante l’incontro – aggiunge Marco Galimberti -. È possibile avere buone idee, propositi lusinghieri ed anche le risorse necessarie, ma se poi nel contempo non si coglie il valore del lavoro di squadra tutto diventa inutile. L’ampia partecipazione riscontrata fa comprendere che la frase che si è voluta accostare all’emblema dell’Ente camerale, ‘insieme per lo sviluppo’, è divenuta concreta realtà”.