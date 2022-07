LECCO – Un mezzo pesante fermo in galleria, presumibilmente in avaria, crea problemi da prima delle 13 sulla ‘nuova’ Lecco-Ballabio, nel tratto in salita dal capoluogo. Sul posto personale dell’Anas, al momento la strada non risulta chiusa ma viene praticato un senso unico alternato.

Come sempre in questi casi si raccomanda la massima prudenza; aggiornamenti della situazione appena disponibili, in questa stessa pagina.